Salernitana Lazio, Sarri spera in quel recupero last minute

Salernitana-Lazio, Maurizio Sarri spera nel recupero last minute di Matias Vecino: il centrocampista prova la corsa contro il tempo

In vista della gara tra Salernitana e Lazio, in programma sabato 25 novembre alle 15, Maurizio Sarri spera nel recupero di Matias Vecino.

Il centrocampista soffre per una lieve lesione al gluteo che non gli permette al momento di allenarsi: il tecnico, come riportato dal Corriere dello Sport, cova la possibilità di portarlo almeno in panchina.