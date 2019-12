Salernitana, Kiyine: «Lazio, in estate sarò pronto!»

Sofian Kiyine, giocatore della Lazio attualmente alla Salernitana, ha parlato della propria situazione

Sofian Kiyine, attualmente in prestito alla Salernitana ma di proprietà della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per esprimersi sulla propria situazione. Ecco le parole del classe ’97:

«Spero di fare il salto di categoria in estate, si. So che ho ancora dei difetti e sto lavorando per migliorare ed essere pronto a fine anno. Voglio migliorare. Intanto devo dire grazie alla Salernitana, al mister e al Direttore Fabiani per la mia crescita. La stagione della Lazio? E’ buonissima, i biancocelesti sono stati una delle squadre migliori. Voglio arrivare ad alti livelli. C’è ancora una seconda parte di stagione tutta da giocare al massimo. Se sarò pronto, ovviamente, lo diranno le prossime partite. Voglio ripagare la fiducia che mi hanno dato Lazio e Salernitana. Lo Scudetto? Mi auguro che lo vincano i capitolini!».