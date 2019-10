Salernitana, Giubilato: «Lotito vuole vincere la B, non è un padre-padrone»

L’ex calciatore e dirigente parla del lavoro di Lotito nella Salernitana

David Giubilato intervistato da ‘TuttoSalernitana’ e ‘GranataCento’ ha espresso il suo parere sul lavoro di Lotito alla Salernitana. Ecco le sue dichiarazioni.

«Nel 2013 ho accettato quel ruolo perché alle spalle avevo un tandem di spessore composto da Claudio Lotito e Marco Mezzaroma. Agli occhi di chi non lo conosce può sembrare un presidente scontroso, ma c’è soltanto da imparare. Lavora 23 ore al giorno, tiene molto alla Salernitana altrimenti non si sarebbe mai tuffato in quest’avventura. È una persona presente, aperta al dialogo. Non un padre-padrone. Quando si prefissa un obiettivo lo raggiunge, è determinato e questa sua voglia la trasmette anche a chi collabora con lui. Multiproprietà? Vincere la B è un obiettivo di Lotito, non certo un problema».