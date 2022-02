Salernitana, Colantuno: «Esonero? Non vado dietro a voci incontrollate...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore della Salernitana Colantuono ha parlato delle voci su un suo possibile esonero

Stefano Colantuno, allenatore della Salernitana, ai microfoni di DAZN ha parlato delle voci su un suo possibile esonero dopo il pareggio contro il Genoa.

LE PAROLE – «Non posso pensare alle voci, alleno da tanti anni. Ho avuto presidenti che mi hanno tenuto sempre sulle spine come Gaucci e Zamparini, queste cose neanche mi sfiorano. Non ero agitato neanche prima, conosco bene il calcio, purtroppo sono vecchio di questo mondo. Tra panchina e carriera da giocatore sono 43 anni che frequento ambiente. Io lavoro come ho sempre fatto, poi se la società dovesse decidere altro non posso farci niente. Sono per il lavoro punto e basta, se ci sarà l’opportunità preparerò anche quella contro il Milan. Non vado dietro a voci incontrollate ma dietro alle risposte del campo e quello che i giocatori mi fanno vedere».