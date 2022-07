Sacchi: «Lazio cantiere aperto, la difesa va ancora rinforzata»

Arrigo Sacchi ha analizzato la Lazio di Sarri sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Le parole dell’ex allenatore

LAZIO – «La Lazio è ancora un cantiere aperto. Maurizio Sarri è un bravissimo stratega che sta lavorando per costruire qualcosa d’importante. Nello scorso campionato, a tratti, si sono viste belle cose, però è mancata la continuità. Adesso, con un anno in più di lavoro, si può pensare

a un torneo nel quale i biancocelesti possano lottare per l’ingresso in Champions League, anche se sarà molto difficile».

IMMOBILE – «Immobile con la maglia della Lazio ha sempre segnato e penso proprio che continuerà a farlo. Alla lunga è lui l’elemento che può spostare gli equilibri, se sorretto da un gioco di squadra che ne sappia sfruttare le qualità. Sarri sa lavorare bene sulla manovra offensiva e questo dà un’identità a tutta la squadra».

DIFESA – «Il reparto arretrato va probabilmente rinforzato, anche alla luce di alcuni risultati arrivati nel pre-campionato. L’allenatore e i dirigenti faranno le loro valutazioni, ma credo che quello sia il settore nel quale intervenire per avere una maggiore solidità collettiva. Le squadre di Sarri sono dei blocchi che si muovono sempre in sincronia e in sinergia, così deve diventare la Lazio».