Sacchi avvisa Inzaghi: «Ha meritato di vincere, ma la corsa Scudetto non è finita qui»

Sacchi, l’ex allenatore del Milan rilascia alcune considerazioni su Inter-Juve di ieri e avvisa Inzaghi sulla lotta scudetto

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport alla luce della vittoria dell’Inter sulla Juve, Sacchi ha analizzato la partita e rilascia queste dichiarazioni

SCUDETTO – L’Inter ha vinto con merito, ma per lo scudetto la corsa non è finita qui. I nerazzurri hanno quattro punti di vantaggio sulla Juve, questo è vero, però devono recuperare una partita contro l’Atalanta e i bergamaschi sono brutti clienti: non hanno paura di nulla e sembrano essere tornati ad alti livelli. Quindi, a mio avviso, campionato ancora aperto