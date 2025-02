Sacchi: «Sto pensando di tornare ad allenare. Quali squadre? Ne ho tante. Ma...»

Le parole di Arrigo Sacchi su un suo probabile ritorno in panchina. Ecco cosa ha detto

Arrigo Sacchi potrebbe tornare ad allenare. A rivelarlo è proprio l’ex allenatore ai microfoni del’Adnkronos.

PAROLE- «Sto pensando di tornare ad allenare, in Italia o all’estero. Quali squadre? Ne ho tante. Ma se farlo in Italia non lo so perché io voglio troppo bene a questo paese, solo che ho un difetto: dico quello che penso e quindi a volte devo dire quello che penso di noi »