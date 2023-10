Ruggeri punta la Lazio: «Se andiamo come questa sera è difficile giocare con noi». Le parole del giocatore dell’Atalanta

Dopo il successo ottenuto in Europa League contro lo Sporting. I giocatori dell’ Atalanta arriveranno all’Olimpico con grande entusiasmo per la sfida contro la Lazio. Le parole di Matteo Ruggeri rilasciate a SkySport al termine del match europeo, lasciano intendere con quali intenzioni si presenteranno domenica al match.

PAROLE– Se andiamo come questa sera è difficile giocare con noi, sia in Italia che in Europa.