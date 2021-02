Rugani saluta il Cagliari: bel messaggio del difensore ai sardi

Dopo l’ufficialità del suo trasferimento al Cagliari, Daniele Rugani ha pubblicato un post Instagram per esprimere la felicità

Daniele Rugani è un nuovo calciatore del Cagliari. In attesa dello sbarco in Sardegna il giocatore, tramite il proprio profilo Instagram, ha pubblicato un post in cui elogia ed esalta la terra sarda e il suo popolo, definendolo fiero del proprio territorio, unito dalla squadra rossoblù.

«Una Terra senza eguali, un Popolo fiero, una Squadra che li unisce. E ora forza Cagliari».