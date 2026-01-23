Calciomercato
Mandas Bournemouth, ci siamo. Moretto: «Siamo allo scambio di documenti, domani…»
Mandas Bournemouth, la Lazio sta finalizzando la cessione del giovane portiere greco: arriva la conferma da parte dell’esperto di mercato
Christos Mandas è ora dopo ora sempre più vicino a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Bournemouth. Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani sta chiudendo le pratiche per il passaggio del giocatore ellenico in Premier League.
Nella giornata odierna Matteo Moretto ha utilizzato i suoi profili social per confermare che ormai siamo arrivati allo scambio dei documenti. L’estremo difensore greco dovrebbe salutare la Capitale dopo la partita della 22a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Le sue parole:
MANDAS BOURNEMOUTH – «Mandas al Bournemouth, siamo allo scambio dei documenti. Il portiere sarà con la squadra a Lecce per poi volare in Inghilterra».
