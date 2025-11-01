Rovella Lazio, come procede la terapia conservativa del biancoceleste? Sta seguendo un programma personalizzato a Torino come un altro grande campione...

Rovella Lazio, aggiornamenti sul percorso di recupero: il centrocampista sta portando avanti con impegno la terapia conservativa…

Nicolò Rovella è alle prese con una fastidiosa pubalgia che lo tiene lontano dal campo, ma la sua determinazione resta intatta: il centrocampista della Lazio vuole tornare il prima possibile per dare il suo contributo alla squadra. Ha scelto di seguire una terapia conservativa, affrontando con serietà e disciplina ogni passaggio del percorso di recupero stabilito dai medici.

Negli ultimi giorni il giocatore si è spostato a Torino, dove si è affidato a un team di fiducia composto da un fisioterapista e da un preparatore atletico di grande esperienza, già protagonista nel mondo dello sport per aver collaborato con atleti di livello internazionale come Jannik Sinner. L’obiettivo è costruire una base fisica solida che gli consenta di superare definitivamente il problema e ridurre il rischio di ricadute.

Il programma di riabilitazione, concordato con lo staff medico della Lazio, si concentra soprattutto sul rinforzo muscolare della zona pubica e addominale. Rovella spinge per accelerare i tempi, ma la previsione più realistica resta quella di un rientro dopo la sosta di novembre. L’ex Monza e Juventus scalpita per tornare a disposizione, mentre Sarri e ora anche Gattuso attendono di riabbracciarlo in campo.

