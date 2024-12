Rovella, assist e leadership a centrocampo: è il migliore per (quasi) tutti, ma c’è una nota stonata, le pagelle

Le pagelle di Nicolò Rovella: il suo assist è un gioiello, per corsa e smistamento di palloni è unico, ma c’è una nota stonata

L’assist per Dele-Bashiru è la ciliegina sulla torta della partita di Rovella, grande protagonista nel pari contro l’Atalanta. Il centrocampista della Lazio protagonista sia per generosità e per qualità e per molti quotidiani si è meritato il premio di migliore in campo, con una sola eccezione, che nota un aspetto che sta diventando ricorrente e preoccupante. Ecco le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – «La palla con cui manda in rete Dele-Bashiru è la ciliegina sulla torta di una prestazione top, fatta di corsa, filtro e verticalizzazioni sempre intelligenti».

CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – «Distrugge e rifinisce, primo assist in questa Serie A: serve Dele-Bashiru sulla corsa, è la fuga che sblocca il risultato. Corre per quattro, straordinario anche per tenuta».

TUTTOSPORT 7 – «Leader silenzioso, fa bene entrambe le fasi, è sempre sul pezzo».

IL MESSAGGERO 7 – «Che meraviglia l’assist per l’1-0 di Dele-Bashiru: palla calibrata e compagno a campo aperto davanti a Carnesecchi. Una gemma in una partita piena di sostanza, di recuperi, di tackle e di palle fatte girare (anche agli avversari) con sapienza».

CORRIERE DELLA SERA 6.5 – «Meriterebbe 8 per l’assist delizioso del vantaggio. Ma l’ennesima ammonizione per proteste sta diventando un fattore. Negativo».

LA REPUBBLICA 7.5 – «Intelligenza, corsa e classe: un mix di irresistibile bellezza».