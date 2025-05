Rovella Lazio, prestazioni incredibili del centrocampista contro Genoa e Parma: i due dati shock sull’azzurro – FOTO

Condividi via email

Rovella Lazio, i dati incredibili sul centrocampista capitolino nelle sfide contro Genoa e Parma: ecco le statistiche

Rovella Lazio. Oramai il centrocampista italiano è diventato un elemento imprescindibile per la squadra di Baroni. I problemi della squadra biancoceleste spesso sono stati sopperiti, almeno in parte, dalle prestazioni del giocatore della Nazionale Azzurra che è maturato e cresciuto molto rapidamente sotto la guida del tecnico ex Verona.

Ad evidenziare ancora di più la sua importanza sono le statistiche riportate da Easportfcit che ha mostrato la mappa dei suoi passaggi contro il Genoa e la sua heat map contro il Parma (che mostra le zone dove si è proposto in campo) che manifestano la sua capacità di essere di supporto ai compagni in qualsiasi situazione. Le immagini: