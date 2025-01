Rovella Lazio, le voci non si spengono: c'è un'altra big di Premier sulle sue tracce! Fissato il prezzo? A certe cifre...

Rovella Lazio, non si spengono le voci sul futuro del centrocampista biancoceleste. Un’altra big di Premier sul centrocampista

Come scrive Il Messaggero, quello di Nicolò Rovella potrebbe diventare un nome in uscita dal calciomercato Lazio nonostante le smentite di Lotito degli scorsi giorni. Questo a causa del solito indice di liquidità, ma anche delle cifre per i riscatti che dovranno spendere i biancocelesti, senza la sicurezza degli introiti della Champions.

Ecco perchè, per offerte da almeno 40 milioni, il giocatore potrebbe anche partire. Su di lui Manchester City, Arsenal e soprattutto Liverpool, con questo ultimo come club più interessato.