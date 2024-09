Rovella, Baroni gli AFFIDA le chiavi del centrocampo: la Lazio VUOLE valorizzarlo. Ci sarà ancora lui al fianco di Guendouzi contro il Verona

Anche a causa della cessione di Danilo Cataldi, la Lazio è rimasta con pochi centrocampisti in rosa. Il club biancoceleste, però, ha deciso di non intervenire sul mercato per cercare di valorizzare i giocatori attualmente in rosa, come Nicolò Rovella.

Infatti, come riportato da Il Messaggero, la Lazio stava per acquistare Adrian Zeljković dello Spartak Trnava, ma poi ha fatto un passo indietro per il motivo sopra elencato. Ora Rovella sta crescendo molto, come dimostrano i numeri sugli intercetti e sulla pressione nella trequarti avversaria nelle prime partite, e si è preso il centrocampo biancoceleste al fianco di Guendouzi.