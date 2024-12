Rovella a Sky: «Dispiaciuto di aver lasciato la Juve? Per niente, sono molto più felice alla Lazio. Ecco perché»

Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, ha parlato così del pareggio contro l’Atalanta nel post-partita

Intervenuto ai microfoni di Sky nel post-partita di Lazio–Atalanta, Nicolò Rovella ha parlato così del pareggio di questa sera:

PAROLE – «L’anno scorso ho avuto qualche problemino. Sono felice per la squadra perché oggi abbiamo fatto una buona partita contro una squadra fortissima. È importante avere il sostegno dei nostri tifosi perché ci sono sempre vicini, anche contro l’Inter. Alla Lazio mi trovo come se fossi a casa. In passato toccavo troppe volte il pallone, ma ora capisco meglio cosa vuole il mister e sto migliorando. I tifosi della Lazio sono incredibili, mi hanno accolto benissimo e non ho nessuna intenzione di andare via. Quando sono arrivato sono rimasto incredulo per tutti i tifosi presenti all’aereoporto. Io non sono dispiaciuto di aver lasciato la Juve, sono molto più felice alla Lazio».