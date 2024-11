Rovella, spicca con l’Italia: il migliore degli Azzurri in un fondamentale

Rovella all’esordio con la maglia della Nazionale ha offerto una buona prestazione, risultando il migliore in un dato relativo ai passaggi

Buona la prima in azzurro per Nicolò Rovella. Sceso in campo dall’inizio in Belgio–Italia sfornando una prestazione piuttosto convincente. Il classe 2001 della Lazio spicca anche in un fondamentale, è stato il migliore dei suoi per precisione nei passaggi. Questo il dato dei quattro centrocampisti presenti in campo: