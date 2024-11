Rovella Guendouzi, c'eravamo tanto... picchiati? I falli dell'Azzurro sul compagno e la reazione dei social

Rovella Guendouzi, compagni alla Lazio ed avversari per una notta: i due non hanno tirato indietro la gamba: ecco le reazioni dei tifosi sui social

Compagni di squadra e una cerniera di centrocampo di grandissima qualità nella Lazio, ieri Rovella e Guendouzi si sono affrontati da avversari per una ventina di minuti in Nations League e i due non si sono di certo risparmiati, soprattutto l’azzurro.

Questi 5 secondi mi rendono particolarmente fiero di questi due giovani talenti ed estremamente orgoglioso di averli nella mia squadra.

5 secondi per far capire a tutti quanti cazzo sono ingiocabili. Ed insieme sono dinamite!#Guendouzi #Rovella pic.twitter.com/LtuPrj3k8s — Emiliano, Chillroom_420 (@newNEWSSS) November 18, 2024

Rovella malmena Guendouzi: Average Pausa Nazionali Lazio pic.twitter.com/9BNz8bpxhx — IlTell (@iltelll) November 17, 2024

Guendouzi quando tornerà a Formello e incontrerà Rovella dopo che quest’ultimo ha provato a staccargli entrambe le tibie

pic.twitter.com/p2DP226f5D — Federicos Antonio 🇰🇵 (@FedericoDav_SSL) November 17, 2024

Rovella vs Guendouzi pic.twitter.com/Nf7xjiJh2H — BADA A RØDØLFØ BADA 🪖 (@Theshrimp19002) November 17, 2024

Ho tremato Rovella che frana addosso a Guendouzi, tutta la storia della Lazio in una frazione di secondo….ho avuto un attacco di malaria immediato #avantilazio — Luigi Salomone (@salomone_l) November 17, 2024

Rovella commette fallo su Guendouzi. Guendo ritarda a rialzarsi per perdere tempo e Rovella gli grida "Dai Guendoooo!" 🤷🏻‍♂️ Vi amiamo entrambi, ma non ve fate male ☝🏻#ItaliaFrancia #NationsLeague — Francesco CurvaNord (@FrancescoCN12) November 17, 2024

Due falli sul compagno di squadra in biancoceleste, uno abbastanza brusco, uno in cui il francese accentua parecchio la caduta, scatenando l’impazienza del compagno/rivale che lo riprende con un plateale ‘Dai Guendo!‘. Due immagini che hanno sicuramente divertito i tifosi che hanno assistito alla partita che non hanno mancato di commentare sui social.