Rovella, che debutto in Belgio Italia: la pagella del biancoceleste

Rovella convince alla sua prima gara con la maglia della Nazionale. La pagella del centrocampista biancoceleste

Nicolò Rovella, nella serata di ieri, ha esordito con la maglia della Nazionale in Belgio–Italia. Il centrocampista della Lazio ha offerto una buona prestazione, premiato anche dalla pagella de La Gazzetta dello Sport. Il giocatore è rimasto in campo per 79 minuti nella sfida di Nations League del gruppo A2.

ROVELLA VOTO 6,5 – Debutta da titolare senza strafare: cerca la posizione giusta e scelte razionali, anche con Lukaku addosso. Brivido quando gli scappa Trossard