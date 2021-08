Lazio, Rossi rinnova ma andrà via in prestito per crescere ancora

Rossi rimarrà legato al club capitolino almeno sino al 2025 ma probabilmente giocherà poi in prestito, Bari alla finestra

Avanti insieme. La Lazio che continua a cercare sul mercato ottime occasioni, per poter completare la rosa a disposizione di mister Sarri, non perde si vista i suoi giovani e come riportato da Calciomercato.com è notizia di oggi il prolungamento di tre anni del giovane attaccante che però per crescere ancora verrà probabilmente girato in prestito. Ci sono molte squadre di B e C interessate, Bari su tutte.