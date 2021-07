Ronaldo Juve, finalmente è arrivato il giorno della verità

La grande attesa è terminata: Cristiano Ronaldo arriverà a Torino per riallacciare il filo con la Juve e delineare il suo futuro

Un’anonima domenica di fine luglio momento clou di un mese che deciderà il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juve. E soprattutto metterà a tacere le continue speculazioni, alimentate dall’atteggiamento dello stesso campione portoghese.

Dai ripetuti silenzi agli scarsi apprezzamenti per il trionfo europeo dei compagni italiani, per concludere con il criptico messaggio social di una settimana fa che preannunciava il fatidico momento della decisione. Fatidico per cosa, ovviamente, non è dato sapersi.

Ma le sensazioni sono evidentemente contrastanti e la mancanza di attaccamento ai colori bianconeri quasi fastidiosa. Ecco che il ritorno alla Continassa sarà determinante per riscoprire l’antico feeling o per salutare prematuramente la compagnia.

Anche perché le sirene parigini potrebbero risuonare con veemenza nel caso la situazione legata a Mbappé svoltasse in direzione Spagna. Sono in molti infatti a credere che l’eventuale approdo del fenomeno francese al Real Madrid possa aprire le porte della Tour Eiffel a Cristiano Ronaldo. E d’altro canto sono pochissimi i club che potrebbero permettersi l’ingaggio del numero 7 per eccellenza.

