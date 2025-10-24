Cluj, terremoto in panchina: Mandorlini esonerato dal CFR, un ex Lazio è il nuovo tecnico dell’Universitatea. I dettagli

Cambio di panchina a Cluj: il CFR saluta Mandorlini, l’Universitatea si affida a Bergodi. Le ultimissime

Andrea Mandorlini non è più l’allenatore del CFR Cluj. La società romena ha deciso di interrompere il rapporto con il tecnico italiano dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Petrolul.

Ex difensore di Torino, Atalanta, Ascoli, Inter e Udinese, Mandorlini ha alle spalle una lunga carriera in panchina in Italia, dove ha guidato club come Triestina, Vicenza, Atalanta, Bologna, Padova, Siena, Sassuolo, Verona, Genoa, Cremonese e Mantova. In Romania aveva già lasciato un segno indelebile: nella stagione 2009/2010 conquistò con il Cluj campionato, coppa e supercoppa nazionale.

Era tornato nel 2023/2024 e, più recentemente, dal 23 agosto 2025, subentrando a Dan Petrescu dopo l’eliminazione europea contro l’Hacken (7-2). Ma la sua terza esperienza si è rivelata deludente: solo 8 punti in 8 giornate, con una vittoria, 5 pareggi e 2 sconfitte. In classifica il CFR occupa attualmente l’undicesimo posto con 13 punti in 13 partite complessive.

Bergodi nuovo tecnico dell’Universitatea Cluj

Dall’altra parte della città, invece, si registra un nuovo arrivo italiano: Cristiano Bergodi. L’ex difensore di Lazio, Pescara e Padova conosce bene il calcio romeno, avendo già allenato numerose squadre tra cui National Bucarest, CFR Cluj, Rapid Bucarest, Politehnica Iasi, Steaua Bucarest, Targu Mures, Voluntari, Universitatea Craiova e Sepsi.

In Italia ha guidato Imolese, Sassuolo, Modena, Pescara e Brescia, e ora si prepara a una nuova avventura sulla panchina dell’Universitatea Cluj.

