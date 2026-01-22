Motta Lazio, è fatta per il portiere della Reggiana! I dettagli

Motta Lazio, è fatta per il trasferimento del portiere della Reggiana: tutti i dettagli dell’operazione

Il mercato della Lazio si infiamma con un colpo strategico per il futuro della propria porta. Dopo aver quasi definito la cessione di Christos Mandas verso la Premier League, il club biancoceleste ha rotto gli indugi per assicurarsi uno dei profili più interessanti del panorama giovanile italiano, confermando la linea verde tracciata dal direttore sportivo Angelo Fabiani.

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira sul proprio profilo X, l’affare è ormai concluso: Edoardo Motta lascerà la Reggiana per trasferirsi nella Capitale. Un’operazione lampo che permette alla Lazio di blindare un talento di prospettiva da affiancare a un senatore come Ivan Provedel.

Le cifre del trasferimento di Edoardo Motta

L’accordo tra la Lazio e la Reggiana è stato raggiunto su basi economiche molto chiare e vantaggiose per entrambe le parti. Il club di Claudio Lotito verserà nelle casse degli emiliani una parte fissa pari a 1 milione di euro.

Oltre all’esborso immediato, nell’intesa è stata inserita una clausola sulla rivendita futura del 5% a favore della Reggiana. Questo dettaglio permetterebbe al club granata di monetizzare ulteriormente qualora il portiere dovesse consacrarsi definitivamente a grandi livelli e scatenare un’asta internazionale nei prossimi anni.

Il contratto e le garanzie per Motta

La fiducia della Lazio nei confronti del giovane estremo difensore, classe 2005, è testimoniata dalla durata del vincolo contrattuale. Edoardo Motta firmerà infatti un contratto a lungo termine che lo legherà ai colori biancocelesti fino al 2030.

Questa scelta non è casuale: con l’addio di Mandas, la società ha voluto dare stabilità al reparto, puntando su un portiere fisicamente imponente e tecnicamente già molto preparato nonostante la giovane età. Edoardo Motta è considerato un investimento sicuro, capace di crescere senza fretta all’ombra di Formello per diventare, nel giro di qualche stagione, il titolare del futuro.

Uno scambio di pedine per Edoardo Motta

L’operazione però non si limita solo all’aspetto economico. Per agevolare l’uscita del portiere dalla Reggiana nel bel mezzo del campionato di Serie B, la Lazio ha accettato di inserire una contropartita tecnica nella trattativa.

Sebbene il nome del calciatore destinato a fare il percorso inverso non sia stato ancora ufficializzato, l’intesa prevede che il club capitolino ceda un elemento della propria rosa alla società emiliana.

LEGGI ANCHE: Giovane Lazio, è fatta per il trasferimento al Napoli! Gli aggiornamenti