Romagnoli titolare contro Malta? La scelta di Mancini

Arrivano indicazioni sulle probabili scelte del Ct per la gara di stasera contro Malta: possibile chance per il centrale della Lazio dal primo minuto

Non può più sbagliare l’Italia di Roberto Mancini, stasera impegnata nel secondo impegno valido per le qualificazioni ad Euro 2024 contro Malta.

Come riportato dall’edizione romana del Corriere dello Sport, il ct sembra aver intenzione di cambiare qualcosina rispetto alla sfida con l’Inghilterra: sembrerebbe tutto pronto per il ritorno da titolare del centrale della Lazio, Alessio Romagnoli, pronto a riprendersi quella maglia in Nazionale che manca dal 2019.