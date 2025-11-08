 Romagnoli Lazio, Sarri in conferenza fa chiarezza sul difensore biancoceleste: ci sarà nella sfida contro l'Inter?
Romagnoli Lazio, Sarri in conferenza fa chiarezza sul difensore biancoceleste: ci sarà nella sfida contro l'Inter?

Sassuolo Lazio Primavera, cadono i biancocelesti 2-1: il racconto della sfida e il tabellino della gara

Lazio Napoli Women: ecco dove vedere la sfida in tv e streaming! Tutti i dettagli

Gran Galà del Calcio, la Lazio Women tra le protagoniste dell'evento. Una giocatrice sarà premiata nella XIV edizione!

Sassuolo Lazio Primavera, Sulejmani non basta alla squadra di Punzi: si interrompe dopo a due la serie di risultati senza sconfitta dei biancocelesti

Romagnoli Lazio, Sarri in conferenza fa chiarezza sul difensore biancoceleste: ci sarà nella sfida contro l'Inter?

Romagnoli Lazio, Sarri fa il punto: il centrale biancoceleste sarà disponibile contro l’Inter? Le ultimissime notizie

In conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter, Maurizio Sarri ha sottolineato sia le insidie sia le opportunità che attendono la Lazio. Il tecnico biancoceleste ha definito l’incontro con la capolista “difficilissimo”, ma al tempo stesso lo considera una chance preziosa per mettere in mostra la solidità e il carattere della squadra. Le parole su Romagnoli:

SULL’INTER – «È palese che l’Inter con il Napoli abbia la rosa più forte del campionato, ha fatto due finali di Champions negli ultimi tre anni e anche in Europa ci sono poche squadre più forti dell’Inter. Partita difficilissima, purtroppo negli ultimi anni il gap con queste squadre si è allargato. Dobbiamo guardare l’opportunità che ci offre questa partita, che sarà durissima. Sarà difficile anche esprimendoci ai nostri massimi livelli, ma c’è un’opportunità».

SULLE CONDIZIONI DI ROMAGNOLI – «Romagnoli oggi si è allenato abbastanza bene, però domani mattina vediamo come si sveglia e decidiamo con il dottore».

