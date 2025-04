Romagnoli: «La gara con la Juve? Prima c’è l’Empoli, bisogna pensare a vincere. Un pareggio che non serve a nulla». Le parole del biancoceleste

Le parole di Romagnoli a Dazn post Lazio Parma.

PAROLE– «Eravamo un po’ troppo nervosi, dobbiamo migliorare, alzare l’attenzione, non pensare alle cose che riguardano il campo. Peccato, ce le lasciamo sfuggire per così poco. Bisognava essere più cattivi all’inizio ed entrare in partita più rapidamente. Ci manca vincere in casa. La gara con la Juve? Prima c’è l’Empoli, bisogna pensare a vincere. Un pareggio che non serve a nulla »