Romagnoli Lazio, i biancocelesti blindano il difensore: fissato un incontro tra le parti, i dettagli

Condividi via email

La Lazio continua a lavorare sul mercato e tra gli argomenti da definire c’è anche quello legato al futuro di Alessio Romagnoli

Il futuro di Alessio Romagnoli continua a tenere banco dalle parti di Formello, con la società biancoceleste che sta pensando di blindare il difensore.

Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà infatti, Romagnoli è un punto fermo della difesa di Sarri e proprio per questo non verrà messo sul mercato. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra le parti per discutere del rinnovo di contratto.