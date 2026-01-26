Romagnoli Lazio: colloquio decisivo con Sarri, addio imminente?

Romagnoli Lazio, il difensore pronto a lasciare la squadra dopo aver terminato il confronto con Sarri: Al-Sadd sempre più vicino?

La situazione tra Alessio Romagnoli e la Lazio sta per entrare in una fase decisiva. Dopo un lungo colloquio con Maurizio Sarri, il difensore ha confermato la sua intenzione di lasciare il club, un gesto che va oltre le parole ufficiali della società, che nei giorni scorsi lo aveva tolto dal mercato. Nonostante il contratto che lega Romagnoli alla Lazio fino al 30 giugno 2027, i rapporti tra il giocatore e la dirigenza biancoceleste sono ormai deteriorati, come confermato anche dalle indiscrezioni circolate.

La Lazio ha pubblicato un comunicato che sembrava chiudere la porta alla partenza di Romagnoli, ma il difensore e il suo entourage non hanno apprezzato il modo in cui è stata gestita la situazione. Dopo aver salutato sui social e ricevuto offerte dal club qatariota Al-Sadd, Romagnoli ha avuto un confronto diretto con Sarri, comunicando che la sua decisione di partire rimane ferma.

Romagnoli Lazio: sarà addio, nonostante il contratto?

La domanda che molti si pongono ora è: può la Lazio trattenere Romagnoli contro la sua volontà? Seppur il difensore abbia un contratto valido fino al 2027, le promesse non mantenute e il malcontento crescente potrebbero portare il giocatore a forzare la mano. L’Al-Sadd ha già prenotato i voli per Romagnoli, pronto a chiudere l’accordo nei prossimi giorni.

L’attuale scenario suggerisce che la situazione potrebbe risolversi in favore del Al-Sadd, con il difensore pronto a cambiare aria e chiudere l’esperienza alla Lazio. Sarà fondamentale capire nelle prossime ore se la Lazio accetterà di cedere Romagnoli o se tenterà di mantenere il giocatore contro la sua volontà.

