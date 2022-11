Romagnoli, si avvicina il primo derby da laziale per il difensore

Per Alessio Romagnoli quello di domenica sarà il primo derby da laziale. E il suo essere leader sarà un punto di forza

Quella di domenica per Alessio Romagnoli non può e non potrà mai essere una partita come tutte le altre. Infatti, come sottolineato da Il Tempo, per il difensore sarà il primo derby da laziale.

Dopo il suo ritorno a casa, arrivato in estate, il centrale dei biancocelesti è pronto per la sua prima stracittadina. Il suo entusiasmo e il suo essere leader può essere senza alcun dubbio un qualcosa a cui appigliarsi, vista l’assenza di Milinkovic e Immobile.