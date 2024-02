Romagnoli salta Lazio Bologna! Fatale il giallo contro il Cagliari. E senza Patric...

Romagnoli salterà Lazio Bologna di settimana prossima! Fatale l’ammonizione rimediata dal difensore contro il Cagliari

Un giallo fatale quello rimediato da Alessio Romagnoli nella ripresa di Cagliari-Lazio per un fallo commesso su Deiola.

Il difensore era infatti in diffida e ora dovrà scontare un turno di squalifica: niente match in casa contro il Bologna per lui la prossima settimana. E con un Patric ancora in dubbio, a Sarri resta il solo Casale da affiancare a Gila.