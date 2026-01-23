Romagnoli Al-Sadd, ecco quando intende chiudere l’affare la compagine qatariota! Il punto

Romagnoli Al-Sadd, trasferimento imminente! Il club del Qatar ha imposto una tempistica precisa per chiudere l’operazione. Cosa filtra

Arrivano aggiornamenti rilevanti sul fronte calciomercato Lazio, con Alessio Romagnoli sempre più vicino all’addio ai colori biancocelesti. A fare chiarezza sulla trattativa è stato il giornalista Nicolò Schira, che attraverso X ha fornito i dettagli di un’operazione ormai in fase conclusiva. Il difensore centrale classe 1995 è infatti a un passo dal trasferimento all’Al-Sadd, club qatariota deciso a chiudere l’accordo già nei prossimi giorni.

Calciomercato Lazio, cifre e formula dell’operazione Romagnoli

Secondo quanto riportato da Schira, l’affare tra la Lazio e l’Al Sadd è in fase finale per una cifra complessiva di circa 10 milioni di euro, bonus inclusi. Una somma che consentirebbe al club biancoceleste di realizzare una plusvalenza importante.

Dal punto di vista economico, l’operazione rappresenta un passaggio chiave nella strategia della dirigenza, impegnata a sistemare i conti e a rimodellare l’organico in vista delle prossime stagioni. La sensazione è che l’accordo possa essere definito già nel corso della prossima settimana.

Calciomercato Lazio, il contratto e la scelta del difensore

Per Alessio Romagnoli è pronto un contratto di tre anni con uno stipendio da 6 milioni di euro a stagione. Una proposta economicamente molto importante, che ha convinto il difensore a valutare seriamente l’esperienza in Qatar, nonostante il forte legame con l’ambiente laziale.

Il club qatariota è fiducioso di chiudere l’operazione a breve e conta di inserire Romagnoli come perno centrale della propria difesa, sfruttandone l’esperienza internazionale e la leadership maturata in Serie A e nelle competizioni europee.

Calciomercato Lazio, riflessioni e scenari futuri

L’uscita di Romagnoli aprirebbe nuovi scenari in casa Lazio, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo del mercato. La società dovrà valutare se intervenire con un sostituto immediato o se puntare su soluzioni interne, in linea con il progetto di rinnovamento già avviato.

In ogni caso, la trattativa Romagnoli-Al Sadd conferma come il calciomercato Lazio stia entrando in una fase decisiva, con scelte destinate a incidere profondamente sul futuro della squadra.

