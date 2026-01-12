Romagnoli obiettivo dell'Al Sadd: Mancini ci prova per il difensore della Lazio - Lazio News 24

Alessio Romagnoli, difensore centrale della Lazio, è nel mirino del tecnico dell’Al Sadd Roberto Mancini per giugno. Ecco cosa filtra

Il calciomercato della Lazio entra in una fase delicata e carica di interrogativi, soprattutto sul futuro di Alessio Romagnoli. Negli ultimi giorni è emersa un’indiscrezione significativa: Roberto Mancini starebbe tentando di convincere il giocatore a lasciare la Capitale per trasferirsi all’Al Sadd già nella prossima estate.

Romagnoli Lazio, Mancini ci prova

Il nome di Roberto Mancini torna così a incrociarsi con quello di Alessio Romagnoli. Il tecnico marchigiano avrebbe individuato nel centrale laziale il profilo ideale per rinforzare la difesa della sua squadra. Il progetto sportivo proposto sarebbe ambizioso, ma al momento resta da superare il nodo economico legato all’ingaggio, aspetto su cui non è stata ancora trovata una convergenza, segnala La Repubblica.

Romagnoli Lazio, il nodo contratto e la posizione della società

Un elemento chiave della vicenda riguarda la situazione contrattuale di Romagnoli. Il difensore ha un accordo con la Lazio in scadenza a giugno 2027, dunque tra meno di un anno e mezzo. Questo fattore rende la prossima estate un passaggio strategico per il club biancoceleste: senza rinnovo, il rischio sarebbe quello di avvicinarsi a una possibile uscita a condizioni meno favorevoli.

La dirigenza, consapevole dell’importanza del giocatore nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri, dovrà valutare se aprire a una cessione remunerativa o rilanciare con una proposta di prolungamento.

La Lazio si prepara quindi a vivere una fase cruciale: tra strategie di rinnovo, possibili cessioni eccellenti e pressioni dall’estero, il futuro di Romagnoli resta uno dei temi centrali in vista dell’estate. Tutto dipenderà dalle mosse della società e dalla volontà del difensore di proseguire o meno la sua avventura in biancoceleste.

LEGGI ANCHE: Mercato Lazio, Pedullà: «Ngonge profilo da seguire, ma ha anche altre richieste!»