Romagnoli Al Sadd, il difensore giocherà a Lecce: poi sarà addio. La situazione

Romagnoli Al Sadd, il difensore giocherà questa sera allo stadio “Via del Mare” contro il Lecce: poi volerà in Qatar. La situazione

La favola romantica tra Alessio Romagnoli e la Lazio è giunta all’ultima pagina, ma il finale non è quello che i tifosi sognavano. Dopo la trasferta di Lecce, il difensore centrale saluterà definitivamente Formello per trasferirsi all’Al-Sadd. Come riportato da Il Corriere dello Sport, quella che doveva essere una storia d’amore eterna si è trasformata in un gelido addio, segnato da promesse mancate e tempi ormai fuori tempo massimo.

Il gran rifiuto a Lotito e il destino di Romagnoli

Il punto di rottura definitivo è avvenuto giovedì, quando il presidente Claudio Lotito si è presentato a Formello per tentare una mediazione estrema. Tuttavia, la porta dell’ufficio del capitano è rimasta sbarrata. «C’è stato tanto tempo, ormai è tardi», sarebbe stata la laconica risposta di Romagnoli, stanco di attendere un rinnovo contrattuale promesso da oltre due anni e mai formalizzato.

Il centrale, che nell’estate 2022 aveva scelto la Lazio a parametro zero per pura fede calcistica, accettando persino uno stipendio inferiore rispetto alle offerte estere, ha deciso di non guardarsi più indietro. La mossa tardiva della società è apparsa più come un tentativo di giustificarsi agli occhi di Maurizio Sarri che come una reale volontà di trattenere il calciatore, il quale ha ormai scelto di chiudere il suo ciclo in biancoceleste dopo 145 battaglie.

Emergenza difesa a Lecce: l’ultimo sacrificio di Romagnoli

Nonostante la valigia sia già pronta, il difensore ha dimostrato un ultimo atto di professionalità e attaccamento verso i compagni e l’allenatore. In un momento di piena emergenza per la retroguardia laziale, il centrale ha accettato di partecipare alla trasferta di “Via del Mare”. Non è una scelta scontata: il numero 13 aveva già stretto i denti nell’ultima gara contro il Como nonostante un fastidioso affaticamento muscolare.

Infatti il giocatore ha dato la sua disponibilità a scendere in campo per aiutare il tecnico toscano, a patto di essere liberato immediatamente dopo il fischio finale. Sarà l’ultima volta che l’aquila sul petto solcherà il campo con il suo leader difensivo, un perno che il tecnico toscano considerava inamovibile e sul quale voleva costruire la Lazio del futuro.

Le cifre del trasferimento e il futuro di Alessio Romagnoli in Qatar

L’operazione porterà nelle casse dei capitolini una “ricompensa” economica non trascurabile per un giocatore di 31 anni: i qatarioti dell’Al-Sadd verseranno 7,5 milioni di euro come base fissa, a cui si aggiungerà 1 milione di bonus legato a obiettivi facilmente raggiungibili. Per il club di Claudio Lotito, si tratta di una plusvalenza totale, visto l’arrivo del giocatore a costo zero dal Milan.

Per Alessio Romagnoli, invece, si aprono le porte del Medio Oriente con un contratto faraonico: un triennale da 18 milioni di euro complessivi. Una scelta che coniuga l’amarezza per un rapporto logoro con la sicurezza economica di un finale di carriera dorato, lontano dalle tensioni che hanno caratterizzato gli ultimi mesi nella Capitale.

