Roma, Zaniolo: «Penso che questa sia la stagione giusta per vincere»

Roma, Zaniolo fissa gli obiettivi della stagione della squadra di Fonseca che ora è al terzo posto in classifica

Mai come quest’anno Lazio e Roma vanno di pari passo. Attualmente i giallorossi si trovano un punto avanti alla squadra di Inzaghi a quota 22. Nicolò Zaniolo è stato intervistato dal sito ufficiale della UEFA e ha detto la sua proprio sugli obiettivi della squadra di Fonseca per questa stagione.

«Se può essere la stagione giusta per vincere? Sì, penso che possa esserlo. Dipende tutto da noi, da come approcciamo le partite, da come ci alleniamo giorno dopo giorno. Le vittorie si costruiscono non in un giorno, ma in anni. Credo però che abbiamo tutto per poter dire la nostra, spetta soltanto a noi».