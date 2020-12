Roma Torino, Pistocchi: «Rosso indecente, rigore vergognoso: è finito il calcio»

Maurizio Pistocchi perplesso e diretto sugli episodi di Roma-Torino

Il noto giornalista Maurizio Pistocchi ha voluto esprimere tutta la perplessità circa l’arbitraggio di Roma-Torino, che a suo dire avrebbe palesemente condannato i granata favorendo i giallorossi negli episodi. «Roma Torino 2-0, indecente la doppia ammonizione a Singo dopo 14′ per un normale fallo di gioco; vergognoso il rigore per un contatto inesistente Dzeko/Bremer. Abisso concede il rigore, il VAR Di Bello non lo chiama alla on-field review. Il calcio è finito. Rispetto per il Toro».