Roma, negativi gli azzurri rientrati dalla Nazionale. Il Sassuolo blocca i suoi

Nessun nuovo caso di Coronavirus nel gruppo-squadra della Roma: negativi i tamponi sugli azzurri rientrati. Il Sassuolo invece…

La Roma ha sottoposto a tampone cinque calciatori provenienti dalle rispettive nazionali. Nessun caso di Coronavirus è emerso all’interno del gruppo-squadra, neppure tra i giocatori impegnati in azzurro.

Stephan El Shaarawy, Gianluca Mancini, Leonardo Spinazzola, Lorenzo Pellegrini e Edin Dzeko saranno dunque convocabili per il match di sabato contro il Sassuolo. Al contrario, i neroverdi hanno deciso di non convocare per la gara i giocatori impegnati in azzurro, per evitare possibili focolai.