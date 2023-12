Roma, rivoluzione Mourinho? Il pugno duro del tecnico nei confronti dei giocatori. Ecco cosa ha in mente. I dettagli

Il tecnico della Roma, Mourinho, visti gli scarsi risultati della propria squadra ha deciso di applicare il pugno duro nei confronti dei calciatori, mettendo in discussione tutti quelli che non stanno rendendo al massimo o stanno deludendo le aspettative. La lista dell’allenatore è molto lunga e comprende, secondo quanto riporta Il Corriere di Roma, anche nomi di una certa importanza. Il primo che sarà rimandato al mittente è Renato Sanches, arrivato in estate, è da inizio anno in grossa difficoltà anche a causa dei molteplici infortuni.

Spesso out per problemi muscolari e a rischio cessione c’è anche Leonardo Spinazzola, da tempo ormai simbolo della squadra proprio come l’altro grande escluso Lorenzo Pellegrini. Tra i nomi spunta anche quello di nuovo acquisto come Houssem Aouar. Il francese, per motivi simili a Sanches, non resterà nella Capitale alla fine della stagione. Chiudono questo lungo elenco: Chris Smalling, mai a disposizione quest’anno, e Andrea Belotti.