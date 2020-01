Roma, Pellegrini: «Il mio obiettivo? Vincere dieci scudetti con questa maglia»

Roma, le parole del centrocampista Lorenzo Pellegrini sulla voglia di vincere a Trigoria ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

Cresciuto nelle giovanili della Roma, Lorenzo Pellegrini è a Trigoria dal lontano 2005. In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, il centrocampista romanista ha parlato anche del suo obiettivo da raggiungere con la maglia giallorossa:

«In questo momento vorrei restare per sempre alla Roma, ma questo deve coincidere con la volontà della società. Per me sarebbe perfetto restare qui per sempre. Qualcuno dice che vincere uno Scudetto qui sia come vincerne 10 altrove, io ne voglio vincere dieci che valgono dieci. Essere romani nella Roma è una responsabilità importante. Ti senti in dovere di far felice i tifosi. Non è difficile vincere qui, è difficile farlo ovunque. L’unica cosa che dobbiamo fare è lavorare duramente. La Roma sta crescendo e quest’anno abbiamo trovato un allenatore che secondo me è tra i primi cinque del mondo dal punto di vista tecnico e del carattere.»