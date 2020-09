Roma, occhi su Borja Mayoral per rinforzare l’attacco

I giallorossi sono alla ricerca di un attaccante: interessa lo spagnolo a lungo seguito dalla Lazio.

Non è nuovo, da qualche anno a questa parte, che la Roma provi a trattare giocatori accostati precedentemente alla Lazio. Accadde con Astori, quando poi la Lazio concluse l’operazione de Vrij, in questa sessione è accaduto con Kumbulla, ma anche con David Silva (approdato poi alla Real Sociedad). Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, i giallorossi sarebbero ora sulle tracce di Borja Mayoral, attaccante del Real Madrid apparentemente molto vicino alla Lazio durante le prime settimane di mercato. Al momento contatti solo avviati.