Troppi positivi nella Roma, Mkhitaryan salta la Nazionale

Mkhitaryan non prenderà parte ai prossimi impegni con la Nazionale armena a causa della velocità di contagio Covid nella Roma

«Considerando la velocità con cui il Covid-19 si sta diffondendo e il protocollo di isolamento che deve osservare la Roma dopo gli ultimi casi confermati, Mkhitaryan non si unirà alla squadra in vista dei prossimi due match in programma».



Con questo comunicato la Nazionale armena ha reso nota la decisione di non far partecipare il giocatore della Roma ai prossimi impegni. Il club giallorosso, dopo l’ufficialità di Kumbulla, conta ben 5 giocatori positivi.