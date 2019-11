Roma, si mette male per Petrachi: a rischio squalifica

Rischia Petrachi. Procede l’indagine sul ds della Roma che rischia il deferimento e una sanzione salatissima

Deferimento e squalifica. Tanto rischia Gianluca Petrachi. Sta indagando la Procura Federale per far luce sull’accusa fatta al ds di collaborare con la Roma già ai tempi del Torino.

Un campanello di allarme che è scattato durante una conferenza stampa tenuta dallo stesso dirigente sportivo, in cui ha parlato dell’affare Dzeko all’Inter e di un incontro avvenuto a Maggio. «Lapsus temporale» avrebbe poi dichiarato, giustificazione che non ha impedito l’apertura di un fascicolo e l’avvio delle indagini.

Come riportato dal portale Corrieredellosport.it, il termine dell’indagine è scaduto ieri, ma la Procura chiederà una proroga che potrà arrivare fino a 60 giorni. Il che fa pensare ad una posizione del ds piuttosto compromessa. Sono tante le persone ascoltate, un’inchiesta che sembra portare al deferimento oltre che alla semplice sanzione sperata: ciò significa che Petrachi non potrà condurre trattative nè qualsiasi altra attività.