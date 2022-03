Roma Lazio, sold out tutti i biglietti per i biancocelesti: il comunicato

La Lazio ha comunicato che tutti i biglietti destinati ai biancocelesti per il derby contro la Roma sono terminati

Attraverso una nota ufficiale, la Lazio ha comunicato che tutti i biglietti destinati ai tifosi biancocelesti per il derby contro la Roma sono terminati.

IL COMUNICATO – «La S.S. Lazio comunica che sono terminati tutti i biglietti messi a nostra disposizione per il prossimo derby del 20 marzo. Si comunica altresì che il giorno della gara il punto vendita ex ostello della gioventù in viale delle olimpiadi 61 sarà chiuso».