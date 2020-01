Roma Lazio, Radu: «Per noi è un punto guadagnato»

Il derby della Capitale tra Roma e Lazio finisce — pareggio. A fine gara è intervenuto Radu per commentare la gara

A Dzeko risponde Acerbi: tra Lazio e Roma finisce 1-1. Nè vincitori né vinti dentro l’Olimpico. Stefan Radu ha commentato il tutto nel post gara.

Queste le parole del numero 26 biancoceleste su Lazio Style Radio: «Per noi è un punto guadagnato perchè oggi non abbiamo avuto brillantezza. La Roma ha giocato meglio ma ci teniamo stretti questo pareggio che fa comunque comodo. Loro dopo la prestazione di Torino ci ha sorpreso: eravamo tutti sicuri di portare la vittoria a casa ma stasera abbiamo sofferto soprattutto il nostro gioco. Non siamo riusciti a costruire dal basso come sempre. Abbiamo combattuto per portare a casa il punto. Siamo usciti spremuti da questa partita e siamo contenti di ciò che abbiamo messo in campo per tenerci il punto stretto. Non c’è stanchezza, abbiamo sofferto la pressione molto aggressiva della Roma. Il derby è stato preparato bene nei giorni giusti, loro hanno avuto semplicemente un gioco più bello».