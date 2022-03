La Roma ha annunciato che nel derby contro la Lazio scenderà in campo con una maglia speciale

Il prossimo 20 marzo, alle 18, andrà in scena all’Olimpico il derby tra Lazio e Roma. Per l’occasione, la squadra giallorossa scenderà in campo con una maglia speciale.

Come annunciato sui social, la Roma indosserà una divisa sui cui sarà presente sul petto lo storico e iconico scudetto “ASR”.