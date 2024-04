Roma Lazio, derby ultima spiaggia per l’Europa? Tudor fa chiarezza sulla situazione biancoceleste. Le parole del tecnico

Nella conferenza stampa pre Roma Lazio, Igor Tudor, ha parlato cosi:

ULTIMA CHANCE PER L’EUROPA – «E’ una partita importante quello si. Ultima o non ultima è un’esagerazione, a me non piacciono queste parole come piacciono nel mondo del giornalismo. Io provo sempre a sdrammatizzare questo mondo che è nero o bianco da parte vostra, per me è sempre grigio. E’ una partita importante chiaramente».

QUI PER LA CONFERENZA COMPLETA