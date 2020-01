Roma Lazio, ecco chi rischia di saltare il derby per diffida

Roma Lazio, tre i biancocelesti che rischiano la squalifica per diffida e potrebbero saldare il derby del prossimo 26 gennaio

Mancano poco più di dieci giorni al derby di ritorno: la sfida dell’Olimpico fra Lazio e Roma si giocherà il prossimo 26 gennaio alle ore 18. Ma c’è la Sampdoria di mezzo e alcuni biancocelesti dovranno evitare in tutti i modi di non ricevere il cartellino giallo contro i blucerchiati: Radu, Acerbi e Cataldi sono nella lista dei diffidati. Chi già sta scontando una giornata di squalifica è Senad Lulic, sanzionato per proteste nella scorsa sfida contro il Napoli; nella Roma invece Kolarov e Florenzi sono ai box prima della stracittadina. Unico diffidato per i giallorossi è Luca Pellegrini, che con molta probabilità giocherà titolare nella sfida contro il Genoa.