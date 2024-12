Roma Lazio, dove vedere il derby in diretta tv e streaming. Tutti i dettagli

Roma Lazio, ecco dove sarà trasmesso il derby della Capitale che si disputerà all’Olimpico

La Lazio tornerà in campo domenica prossima alle ore 20:45 nel derby contro la Roma. I tifosi capitolini che non potranno seguire la squadra biancoceleste dagli spalti dello Stadio Olimpico potranno vederla in diretta tv e streaming sulla piattaforma DAZN visibile attraverso SmartTv o decoder Tim Vision. La gara, inoltre, sarà trasmessa per i possessori del decoder SkyQ.