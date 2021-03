Roma, infortunio per Kumbulla: lesione al menisco per il giallorosso

Brutta tegola in casa Roma: lesione al menisco per Kumbulla. Stagione finita per il difensore dei giallorossi. i dettagli

Brutte notizie per la Roma e per Marash Kumbulla. Il difensore è stato sottoposto agli accertamenti clinici dopo lo stop in Nazionale. E l’esito è stato a dir poco negativo: lesione al menisco.

Per l’ex Verona la stagione dunque può considerarsi terminata e conclusa. Il giocatore aveva già fatto il suo ritorno nella Capitale per effettuare propri gli esami diagnostici. Brutta tegola per la squadra giallorossa, che dovrà fare a meno di una pedina importante. in questo finale di stagione.