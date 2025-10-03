Roma, Gasperini ancora non ci crede: «Non mi era mai capitato di sbagliare 3 rigori»

Roma, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ancora non ci crede: «Non mi era mai capitato di sbagliare 3 rigori». Le dichiarazioni

Il tecnico della Roma Gasperini ha commentato ai microfoni di Sky la sconfitta per 0-1 maturata in Europa League contro il Lille. Le parole:

PAROLE – «Intanto, non mi era mai capitato di sbagliare 3 rigori in una stessa occasione. Siamo andati in svantaggio presto, questo ha messo loro nelle condizioni migliori. Credo che la Roma, al di là di un po’ di errori sul piano tecnico, ha giocato con voglia e ritmo e cercato il risultato fino alla fine. Magari non siamo stati forti nello sfruttare le opportunità ma da queste partite si esce con qualcosa in più e migliorandosi»

RIGORI SBAGLIATI – «Una situazione quasi unica e casuale. Però è successo e indubbiamente ha compromesso il risultato. La squadra, sul piano dello spirito, ha dato tanto. Quando perdi vedi tutto troppo negativo, ma per me usciamo con qualche valore in più»

RIPERCUSSIONI – «Siamo uomini di sport, si possono fare degli errori. Non esiste di abbattersi. Per fortuna si gioca ogni 3 giorni, domenica siamo di nuovo in campo. Chi fa sport deve essere felice quando vince e archiviare subito, così come quando perde»

DYBALA – «Vedremo domani: non so se riuscirà ad allenarsi con la squadra».