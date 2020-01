Roma, Fonseca: «Sono preoccupato per gli infortuni in vista della Lazio»

Fonseca preoccupato: rischia di perdere anche Diawara. Il giocatore ha lasciato il campo prima della fine della gara

Fonseca fa la conta degli infortunati. All’elenco rischia di aggiungersi anche Diawara, uscito anzitempo dal campo dello Stadium – durante la gara con la Juventus – per un trauma al ginocchio. Nel post della partita che ha eliminato i giallorossi dalla Coppa Italia, il tecnico portoghese ha dichiarato a Rai Sport:

«Sono molto preoccupato. Vediamo come sta, abbiamo pochi giocatori in questo momento. Speriamo che non sia niente di grave, che possa giocare il derby. Ma abbiamo questi calciatori, ce la dovremo cavare con loro. Dobbiamo pensare alla partita con fiducia, la mia principale preoccupazione è quella di recuperare più giocatori possibili per giocarci questa gara difficile. Sono due partite diverse, la Lazio non gioca come i bianconeri, dobbiamo lavorare nella fase di non possesso quando perdiamo il pallone. Abbiamo preso due gol in contropiedei. Mercato? Speriamo di prendere uno o due giocatori perché ne abbiamo bisogno».